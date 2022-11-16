Италия удерживает не менее 5 запланированных к поставке в РФ самолетов SSJ 100 – СМИ

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Италия удерживает как минимум пять самолетов SSJ 100, которые планировалось поставить в РФ, сообщил ТАСС источник, близкий к ОАК.

По его словам, санкционные ограничения препятствует перемещению самолетов с территории ЕС в Россию для последующего ремаркетинга.

При этом, он добавил, что несколько самолетов уже удалось переместить в Россию, они проходят необходимые процедуры для передачи в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" до 2030 года планирует заключить контракты на 323 самолета российского производства. Руководитель перевозчика объяснил, что сейчас компания обновляет собственную стратегию развития, которая подразумевает фокусирование на эксплуатации отечественных самолетов. По его словам, к настоящему времени она уже полностью соответствует Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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