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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство парка "Усадьба Богородицкое"

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство парка "Усадьба Богородицкое"

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На юго-западе столицы завершилось благоустройство парка "Усадьба Богородицкое". Он находится в Обручевском районе между двумя крупными жилыми комплексами и медицинским университетом имени Пирогова.

В парке появилось футбольное и волейбольное поля. Кроме того, специалисты заменили покрытия дорожек на экологически чистые, а в зонах тихого отдыха установили лежаки. На детских площадках появились новые горки и качели.

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