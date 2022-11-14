"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство парка "Усадьба Богородицкое"

На юго-западе столицы завершилось благоустройство парка "Усадьба Богородицкое". Он находится в Обручевском районе между двумя крупными жилыми комплексами и медицинским университетом имени Пирогова.

В парке появилось футбольное и волейбольное поля. Кроме того, специалисты заменили покрытия дорожек на экологически чистые, а в зонах тихого отдыха установили лежаки. На детских площадках появились новые горки и качели.