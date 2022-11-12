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"Мой район. Навигатор": комплексное благоустройство завершилось на Ленинском проспекте

"Мой район. Навигатор": комплексное благоустройство завершилось на Ленинском проспекте

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Комплексное благоустройство завершилось на Ленинском проспекте. Работы проводили на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Это большая территория: площадь работ составила более восьмидесяти гектаров.

Чтобы улучшить внешний вид магистрали, под землю убрали все воздушные провода. Специалисты заменили тротуары, установили уличные торшеры, остановки с зарядными устройствами. Обустроили удобные парковки и создали зоны отдыха с лавочками.

Разделительная полоса от Гагаринской площади до Университетского проспекта стала зеленой: там высадили деревья и кустарники. Также специалисты обновили скверы на улице Академика Петровского, академика Зелинского и площадку перед универмагом "Москва". Еще специалисты проложили новый пешеходный маршрут от станции метро "Ленинский проспект" до улицы Вавилова.

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Сюжет: "Мой район"
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