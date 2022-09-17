Пешеходный маршрут свяжет фудмолл "Депо" и будущий Музей транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пешеходный маршрут соединит фуд-корт "Депо", Комсомольскую площадь и Музей транспорта столицы. Об этом Москве 24 рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Связь площади трех вокзалов и с будущим "Депо", и с будущим Музеем московского транспорта, это все будет такой единый, огромный пешеходный кластер", – отметил он.

По словам Ликсутова, таким образом горожане, которые живут в этом районе столицы, получат новое и комфортное место притяжения.

Ранее сообщалось, что открытие Музея транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год. Как уточнил заммэра, главные строительные работы завершатся уже в 2023 году.

При этом будущий музей, как заявил Ликсутов, ежегодно будут посещать не менее 500 тысяч человек.

