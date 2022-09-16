Собянин: открытие Музея транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в ходе рабочей поездки осмотрел историческое здание, построенное по проекту архитектора Константина Мельникова и инженера Владимира Шухова на Новорязанской улице.

"В историческом здании гаража грузовых машин на Новорязанской улице мы разместим уникальную коллекцию вагонов метро, городского и специального транспорта, грузовых и легковых автомобилей и другой техники", – заявил Сергей Собянин.

Здесь планируется разместить Музей транспорта. Градоначальник спросил у главы Дептранса столицы Максима Ликсутова, будут ли закончены работы по реконструкции в 2024 году.

"У нас планируется открытие его на конец 2024 года. Постараемся успеть, чтобы он уже был наполнен и какими-то историческими экспозициями, и была постоянная экспозиция", – ответил заммэра.

Ликсутов также подтвердил, что основные строительные работы завершатся уже в 2023 году. Будущий музей, считает глава Дептранса, ежегодно будут посещать не менее 500 тысяч человек.

Музей транспорта будет размещен в гараже для грузовых машин на Новорязанской улице, который был возведен в 1931 году. Проект реставрации объекта включает в себя возвращение исторического облика, а именно обновление скошенных фронтонов, светового фонаря и утраченных ленточных наклонных витражей.

В экспозицию планируется включить объекты, посвященные технологическим, урбанистическим и антропологическим аспектам функционирования транспортной системы Москвы. Увидеть можно будет 53 экспоната, а именно автобусы, троллейбусы и городскую спецтехнику.

Рядом с музеем планируется открыть гастрономический кластер "Депо. Три вокзала". Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что новый фудхолл превратится в популярное место с учетом большого людского потока.

