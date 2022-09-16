Собянин: открытие Музея транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год

16:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин в ходе рабочей поездки осмотрел историческое здание, построенное по проекту архитектора Константина Мельникова и инженера Владимира Шухова на Новорязанской улице.
"В историческом здании гаража грузовых машин на Новорязанской улице мы разместим уникальную коллекцию вагонов метро, городского и специального транспорта, грузовых и легковых автомобилей и другой техники", – заявил Сергей Собянин.
Здесь планируется разместить Музей транспорта. Градоначальник спросил у главы Дептранса столицы Максима Ликсутова, будут ли закончены работы по реконструкции в 2024 году.
"У нас планируется открытие его на конец 2024 года. Постараемся успеть, чтобы он уже был наполнен и какими-то историческими экспозициями, и была постоянная экспозиция", – ответил заммэра.
Ликсутов также подтвердил, что основные строительные работы завершатся уже в 2023 году. Будущий музей, считает глава Дептранса, ежегодно будут посещать не менее 500 тысяч человек.
Музей транспорта будет размещен в гараже для грузовых машин на Новорязанской улице, который был возведен в 1931 году. Проект реставрации объекта включает в себя возвращение исторического облика, а именно обновление скошенных фронтонов, светового фонаря и утраченных ленточных наклонных витражей.
В экспозицию планируется включить объекты, посвященные технологическим, урбанистическим и антропологическим аспектам функционирования транспортной системы Москвы. Увидеть можно будет 53 экспоната, а именно автобусы, троллейбусы и городскую спецтехнику.
Рядом с музеем планируется открыть гастрономический кластер "Депо. Три вокзала". Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что новый фудхолл превратится в популярное место с учетом большого людского потока.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: