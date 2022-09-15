Собянин сообщил, что дом по реновации в Крюкове передадут под заселение до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый дом, построенный по программе реновации на Георгиевском проспекте в районе Крюково, передадут под заселение до конца 2022 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что все документы будут оформлены в сентябре-октябре, а в ноябре уже начнется официальная выдача смотровых ордеров.

Собянин подчеркнул, что построенные по программе реновации дома не уступают по качеству недвижимости от коммерческого застройщика. Он также напомнил, что на первом этаже здания размещен офис, куда можно обратиться с замечаниями и просьбами.

В трехсекционном монолитном доме имеется 240 квартир с улучшенной отделкой. Здание оборудовано автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Собянин осмотрел и новую школу в составе ЖК "Жемчужина Зеленограда". Она рассчитана на 1,1 тысячи учеников. Внутри здания не только стандартные учебные классы, но и лабораторно-исследовательские комплексы для изучения физики, химии и биологии. В новой школе есть IT-полигон, помещения для обработки дерева и металла, шитья и кулинарии. Кроме того, в здании обустроили гимнастический и два спортивных зала, библиотеку,

"Напряжение большое было: родители и малыши ждали. Обычно сразу школу на тысячу мест не заполняют. А здесь 1 сентября все классы заполнены", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что около 800 жителей четырех пятиэтажек в районе Ивановское переехали в новые квартиры по программе реновации. 300 семей из старых домов заехали в новые комфортные квартиры в домах 93А и 97А на Зеленом проспекте. В районе Ивановское остается расселить 17 жилых домов.

