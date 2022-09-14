Более 150 тыс кв м жилья построят в Ярославском районе Москвы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В департаменте градостроительной политики Москвы сообщили о планах по строительству в рамках программы реновации в Ярославском районе столицы. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

"На территории площадью более 7 гектаров, расположенной вдоль улицы Красная Сосна, предусмотрено возведение по программе реновации порядка 150 тысяч квадратных метров современного жилья в рамках комплексного развития бывшей производственной территории "Северянин", – заявил представитель мэрии.

Левкин отметил, что новые комфортные квартиры получат порядка 5 тысяч москвичей.

Глава департамента градостроительной политики напомнил, что рядом с местом строительства располагается станция "Ростокино", а также национальный парк "Лосиный остров". В районе планируется возвести научно-производственные объекты, офисы, магазины, торговые центры, банки и другие инфраструктурные объекты.

Помимо этого, городские власти планируют озеленить территорию кварталов реновации, разместить малые архитектурные формы и декоративные элементы, а также привести в порядок спортивные и детские площадки и зоны отдыха.

Согласно плану программы реновации, в Ярославском районе Москвы расселению подлежат 53 жилых дома, где проживают более чем 8 тысяч человек. Для строительства новых домов уже подобраны две стартовые площадки.

По данным комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, всего по программе реновации до конца 2022 года планируется построить более 30 новых домов. Общая площадь жилых зданий составит 850 тысяч квадратных метров.