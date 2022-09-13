Свыше 30 домов построят в Москве по программе реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Мишин
В столице по программе реновации до конца года построят свыше 30 домов, общая площадь которых составит 850 тысяч квадратных метров. Об этом комплекс градостроительной политики и строительства Москвы сообщает на своем официальном сайте.
Заммэра Андрей Бочкарев отметил, что в городе сейчас возводится 166 домов, еще 237 проектируются.
"Программа реновации набрала ход: темпы строительства жилья постоянно растут. С начала года построено и введено в эксплуатацию 29 новостроек площадью 340 тысяч квадратных метров, а до конца 2022 года планируется достроить еще свыше 30 домов на 850 тысячах квадратных метров", – добавил он.
В свою очередь, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко подчеркнул, что реализация этой программы позволяет комплексно подходить к развитию городских территорий.
"Люди резонно считают комфортным и удобным для жизни такие города и районы, в которых все ключевые сервисы находятся в радиусе пешей доступности", – отметил он.
В начале сентября глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что с начала 2022 года новые квартиры по программе реновации получили свыше 11,3 тысячи семей. По его словам, больше всего семей переехали в Юго-Восточном административном округе – 3,1 тысячи. Затем идут Северный и Южный округа, где новое жилье получили по 1,2 тысячи семей.
Всего с начала реализации программы новоселье отпраздновали порядка 28,4 тысячи семей. Сейчас в новые квартиры переезжают жители всех округов столицы.
В столичном районе Щукино выбрали еще 6 площадок для реновации
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