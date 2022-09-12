Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен на 86% – Бочкарев

09:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал об объемах выполнения годового плана по вводу недвижимости. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"За восемь месяцев 2022 года в столице построено и введено в эксплуатацию 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости. <…> Таким образом, на данный момент годовой план выполнен на 86%", – заявил Бочкарев.
Заммэра уточнил, что на долю инвесторов приходится 6,6 миллиона квадратных метров построенной недвижимости. К жилью относятся 4 миллиона квадратных метров возведенных строений.
С начала 2022 года в Москве построили 15 школ, 22 детских сада, девять медицинских, 14 спортивных и три культурных объекта. Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин уточнил, что больше всего объектов (28) возвели в Западном административном округе, причем их общая площадь составила 939,9 тысячи квадратных метров.
По словам Левкина, в Москве возводится не только жилье, но и социальная и коммерческая недвижимость. За счет этого власти столицы стремятся создавать "современную и качественную городскую среду".
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторам предоставят земельные участки в Москве общей площадью 190 гектаров. Здесь можно будет строить инфраструктурные и производственные объекты.
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