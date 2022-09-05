173 дома возведут в Москве по программе реновации на месте сносимых зданий

15:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Москве на месте сносимых зданий по программе реновации построят 173 дома общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что на прошлой неделе в перечень стартовых площадок включили еще две территории, освободившиеся после сноса домов.
"Новые дома появятся на Лодочной улице (владение 13, строение 1, и владение 15, строение 1) в Южном Тушине и Вяземской улице (владение 9, корпуса 1 и 2) в Можайском районе", – уточнил Левкин.
По его словам, 37 зданий уже строят, а еще 80 проектируют. При этом в ЮВАО располагается 29 строительных площадок на месте сносимых домов, в ВАО – 26 площадок, в СВАО – 24 площадки.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 29 новостроек по программе реновации, их общая площадь составляет 340 тысяч квадратных метров. Он отметил, что в новые дома переедут порядка 12 тысяч москвичей.
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