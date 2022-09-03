Более 19 тыс москвичей начали расселение по программе реновации в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 19 тысяч москвичей начали расселение по программе реновации в 2022 году. Всего с начала реализации проекта в новые дома переехали 70,5 тысячи человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, за прошедшие пять лет с момента запуска программы реновации ключи от новых квартир получили уже 70,5 тысячи человек. В этом году темпы реализации программы не снижаются. За январь–август власти начали расселять в новостройки еще 19,1 тысячи жителей.
С начала года в рамках программы построили и ввели в эксплуатацию 29 домов общей площадью почти 340 тысяч квадратных метров. Всего под заселение в этом году передали 37 новостроек.
Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве с начала реализации программы реновации построили 204 дома. Он отметил, что на сегодняшний день проектируют еще 238 домов, общая жилая площадь которых составляет почти 4,7 миллиона квадратных метров, ведется строительство 167 объектов площадью 2,75 миллиона квадратных метров. Также специалисты завершили снос 114 старых домов.
"Это наш город": почти 200 домов построили по программе реновации в Москве
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