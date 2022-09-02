Новые торговые центры появятся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые торговые и многофункциональные центры появятся в разных районах Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, инвесторы возведут 43,9 тысячи квадратных метров недвижимости на четырех участках. Так, в столице появятся два многофункциональных центра площадью 39,6 тысячи квадратных метров и два торгово-бытовых комплекса площадью 4,3 тысячи квадратных метров.

"Для строительства объектов в аренду передано 2,7 гектара земли. Самый большой участок площадью 1,4 гектара находится на юго-западе Москвы, на нем построят торгово-развлекательный центр, а самый маленький – 0,08 гектара – расположен в ТиНАО, в деревне Кузнецово, здесь за 2,5 года возведут магазин", – пояснил Гаман.

Многофункциональные центры построят в Орехово-Борисово Южном и Зеленограде. Торгово-развлекательный центр площадью 18,5 тысячи квадратных метров возведут в Южном Бутове. Гендиректор ООО "Победитель 3" Александр Шабанов пояснил, что там будут не только магазины, но и места для культурно-досуговых мероприятий. Здание планируют построить за четыре года.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию индустриального парка "Руднево", который строится недалеко от станции метро "Лухмановская". Теперь этот проект является приоритетным.

Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, составит 13,5 вместо стандартных 17%, ставка налога на имущество обнулится, а земельный налог будет снижен до 0,7% от начисленного.

