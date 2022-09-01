Собянин утвердил льготы инвестпроекту по созданию индустриального парка "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба правительства Российской Федерации

Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию индустриального парка "Руднево", который строится недалеко от станции метро "Лухмановская". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что теперь этот проект является приоритетным. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, составит 13,5 вместо стандартных 17%, ставка налога на имущество обнулится, а земельный налог будет снижен до 0,7% от начисленного.

В свою очередь, независимый экономист Андрей Бархота заявил, что снижение налоговой нагрузки позволяет сократить срок окупаемости проекта и увеличить его инвестиционную привлекательность. По его словам, придание статуса приоритетного будет способствовать опережающему развитию деловой активности и созданию новых рабочих мест в Москве.

"Такой инструмент, как снижение налоговой нагрузки, имеет решающее значение для промышленных и производственных предприятий на начальной стадии развития в процессе достижения целевого объема выпуска продукции и услуг при реализации программы капитальных затрат", – сказал он.

К созданию индустриального парка приступили еще в 2020 году. Планируется, что здесь будут 16 производственных корпусов общей площадью около 120 тысяч квадратных метров. Сейчас общая готовность строительного объекта составляет 90%. Будущие резиденты активно подают заявки на размещение своих производств – уже заняты более чем 80% площадей.

Преимуществами индустриального парка для его резидентов станут:

режим особой экономической зоны, который предусматривает освобождение от имущественного, транспортного и земельного налога;

возможности аренды современных производственных помещений;

возможность строительства объектов под нужды конкретного заказчика;

широкополосный доступ в интернет;

единое окно взаимодействия с государственными структурами, в том числе с Росреестром, Роспотребнадзором, Ростехнадзором, ФНС;

хорошая транспортная доступность – близость к МКАД, трассам М5 "Урал" (Новорязанское шоссе) и М7 "Волга" (Горьковское шоссе);

развитая улично-дорожная сеть – предусмотрено строительство 5,5 километра дорог;

комфортные условия для сотрудников, в том числе удобные общественные пространства.

Президент МТПП Владимир Платонов высказался, что присвоение статуса приоритетного этому проекту является закономерным шагом.

"Налоговая нагрузка по региональным налогам на индустриальный парк и дислоцированные в нем предприятия снизится почти на 25%. Это вообще очень серьезная цифра", – добавил он.

Платонов отметил, что в непростых условиях, сложившихся на сегодняшний день, такой пакет льгот приобретает весомое значение для инвестиционной привлекательности как парка, так и города. Кроме того, по его мнению, развитие технопарков и индустриальных парков способствует активному привлечению частного бизнеса в столичную промышленность.

Он также добавил, что создание индустриального парка "Руднево" позволит развивать проекты в рамках политики технологического суверенитета и даст дополнительные поступления в городской бюджет, превосходящие выпадающие доходы от введения налоговых льгот.

"Это еще раз подтверждает тенденцию: развитие высокотехнологичного производства является приоритетом промышленной политики города", – резюмировал Платонов.

Ранее стало известно, что в Молжаниновском районе недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе построят технологический промышленный парк площадью 20,7 тысячи квадратных метров.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в технопарке могут появиться помещения для лабораторий, испытательных стендов, производства опытных образцов продукции, а также офисные блоки и наземный паркинг. Он добавил, что до конца года будет получено разрешение на строительство и начнутся работы на площадке.

После завершения строительства в технопарке будет создано не менее 600 рабочих мест.