Первый дом по программе реновации расселили в Войковском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый дом по программе реновации расселили в Войковском районе столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что речь идет о доме 5 на улице Нарвской. По его словам, 86 семей из указанной пятиэтажки получили новые квартиры в расположенном в 60 метрах от старого дома здании.

Старый дом готовят к демонтажу, чтобы на его месте в будущем возвести новостройку для следующего волнового переселения.

Левкин отметил, что в общей сложности в Войковском районе предстоит расселить еще 32 дома. Всего новые квартиры получат 5,9 тысячи жителей.

Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с 2018 года более 3,7 тысячи жителей Бескудниковского района Москвы переехали в новостройки по программе реновации. Благодаря реализации программы жители 18 домов переселяются в девять новостроек: три дома находятся на Дмитровском шоссе, еще шесть – на Бескудниковском бульваре. В Бескудникове уже есть все условия для комфортного проживания.

