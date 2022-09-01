Почти 4 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в августе

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Почти четыре тысячи жителей столицы в августе получили квартиры по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.
Руководитель департамента Максим Гаман рассказал, что за прошлый месяц было заключено 1,6 тысячи договоров на переезд в новые квартиры по программе реновации.
"Больше всего документов подписано на юго-востоке, юге и востоке столицы, а также в ТиНАО и Северо-Восточном округе Москвы", – отметил Гаман.
По его словам, в августе в ЮВАО правообладателями жилья в новостройках стали 833 человека, в ЮАО – 653, в ВАО – 438, в ТиНАО и СВАО – 358 и 311 соответственно.
В департаменте отметили, что в настоящее время расселение идет в 73 районах столицы. С начала текущего года горожане заключили 11,5 тысячи договоров на новые квартиры.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала реализации программы реновации построили 204 дома.
Он отметил, что на сегодняшний день проектируют еще 238 домов, общая жилая площадь которых составляет почти 4,7 миллиона квадратных метров, ведется строительство 167 объектов площадью 2,75 миллиона квадратных метров. Также специалисты завершили снос 114 старых домов.
В программу реновации включили еще шесть стартовых площадок в Москве
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