Более 4 тыс жителей района Фили-Давыдково получили новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 4,3 тысячи жителей столичного района Фили-Давыдково получили квартиры в новостройках по программе реновации, заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Фили-Давыдково занимает пятое место среди районов по количеству расселяемых или уже отселенных домов – их насчитывается 20. Он идет вслед за районами Проспект Вернадского, Люблино, Северное Измайлово и Пресненский. Правообладателями нового жилья в Филях-Давыдкове уже стали около 4,3 тысячи москвичей из 1,8 тысячи семей", – сказал он.

По словам Гамана, всем участникам программы реновации предоставляют новые квартиры с полностью готовой улучшенной отделкой и оснащением. При этом новостройки располагаются в привычном для горожан районе.

"Территорию около новых домов благоустраивают – во дворах оборудуют спортивные площадки, детские комплексы и места для отдыха", – говорится в материале.

Отмечается, что первые этажи новых домов рассчитаны под размещение магазинов, культурно-досуговых заведений и кафе.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москва в августе 2017 года. Всего в нее входят 5 175 старых домов, в которых живут порядка 1 миллиона человек.

Ранее стало известно, что в новостройки по программе реновации переедут около 12 000 жителей ВАО. По словам Левкина, переезд в новостройки состоится в рамках первого этапа программы, который продлится до 2024 года. В округе уже расселили 35 домов, 38 находятся в процессе переезда.