Более 4 тыс жителей района Фили-Давыдково получили новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около 4,3 тысячи жителей столичного района Фили-Давыдково получили квартиры в новостройках по программе реновации, заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Фили-Давыдково занимает пятое место среди районов по количеству расселяемых или уже отселенных домов – их насчитывается 20. Он идет вслед за районами Проспект Вернадского, Люблино, Северное Измайлово и Пресненский. Правообладателями нового жилья в Филях-Давыдкове уже стали около 4,3 тысячи москвичей из 1,8 тысячи семей", – сказал он.
По словам Гамана, всем участникам программы реновации предоставляют новые квартиры с полностью готовой улучшенной отделкой и оснащением. При этом новостройки располагаются в привычном для горожан районе.
"Территорию около новых домов благоустраивают – во дворах оборудуют спортивные площадки, детские комплексы и места для отдыха", – говорится в материале.
Отмечается, что первые этажи новых домов рассчитаны под размещение магазинов, культурно-досуговых заведений и кафе.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москва в августе 2017 года. Всего в нее входят 5 175 старых домов, в которых живут порядка 1 миллиона человек.
Ранее стало известно, что в новостройки по программе реновации переедут около 12 000 жителей ВАО. По словам Левкина, переезд в новостройки состоится в рамках первого этапа программы, который продлится до 2024 года. В округе уже расселили 35 домов, 38 находятся в процессе переезда.
Столичный штаб по реновации получил почти 140 тысяч обращений с момента открытия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: