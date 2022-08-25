В Москве расселили еще 18 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В августе в Москве завершили расселение еще 18 домов по программе реновации. Дома находились в 15 столичных районах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Таким образом, на сегодняшний день в столице завершено расселение уже 243 домов, 114 из них снесены", – сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
В июле в новые дома переехали жители 10 пятиэтажек из районов Царицыно, Чертаново Южное, Гольяново, Фили-Давыдково и других территорий столицы.
Программа реновации начала работать в Москве в 2017 году. Получить новое жилье с улучшенной отделкой благодаря программе смогут более одного миллиона горожан.
План программы предусматривает расселение 5 175 пятиэтажных домов.
Ранее стало известно, что в новостройки по программе реновации переедут около 12 000 жителей ВАО. По словам Левкина, переезд в новостройки состоится в рамках первого этапа программы, который продлится до 2024 года. В округе уже расселили 35 домов, 38 находятся в процессе переезда.
В новые дома по программе реновации переехали почти 3 600 жителей Северного Измайлова. Глава столичного кабмина Максим Гаман уточнил, что данный район является 3-м в Москве по числу расселяемых домов по программе реновации. В настоящее время их 29.
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