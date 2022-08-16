В Ватутинках построят детский сад с бассейном по программе реновации

15:04
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Современный трехэтажный детский сад с бассейном построят в Новомосковском административном округе Москвы в рамках программы реновации, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, учреждение будет рассчитано на 350 мест. Оно расположится по адресу поселение Десеновское, деревня Ватутинки, земельный участок 2. Строительство детсада проведут на средства городского бюджета в рамках реализации Адресной инвестиционной программы, уточнил Войстратенко.
"Выданное разрешение на строительство дошкольной организации позволяет застройщику приступить к работам в новом микрорайоне, где возводятся жилые дома по программе реновации. Проект предполагает комплексный подход к инфраструктуре, и этот детский сад будет первым среди планируемых здесь образовательных объектов", – заявил он.
По словам Войстратенко, в отдельном блоке здания на первом этаже расположится бассейн размером шесть на три метра для оздоровительных процедур и занятий. Также там оборудуют 14 групповых ячеек, кабинеты для занятий, спортивный зал, кухню полного цикла и установят лифт грузоподъемностью 1 тысяча килограммов для людей с ограниченными возможностями и перевозки пожарных.
"На улице для каждой возрастной группы обустроят игровую площадку со специальным покрытием. Там также оборудуют площадку для общих сборов и проведения линеек, места хранения колясок и санок и спортивную зону", – говорится в сообщении.
Отмечается, что качество работ проверят специалисты Центра экспертиз исследований и испытаний в строительстве. Войстратенко добавил, что столичные власти продолжат развивать образовательную инфраструктуру в ТиНАО в ближайшие годы.
"Мы ожидаем, что будут появляться новые школы и детские сады для жителей уже построенных и возводимых жилых кварталов. С начала года комитет выдал разрешение на строительство 10 образовательных учреждений в Троицком и Новомосковском административных округах", – пояснил он.
Ранее в Бескудниковском районе столицы построили дом по программе реновации на 330 квартир. Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что территория возле дома благоустроена. Там обустроены тротуары, проезды, создана безбарьерная среда для удобства всех категорий маломобильных жильцов.
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