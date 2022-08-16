Дом по программе реновации построили в Бескудниковском районе

13:01
Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города
В Бескудниковском районе столицы построили дом по программе реновации на 330 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Уточняется, что новостройка находится по адресу улица Селигерская, владение 32А.
"Сейчас строители завершили первый объект на этой площадке. Мосгосстройнадзор провел итоговую проверку и выдал заключение о соответствии строения требованиям проектной документации", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.
Он подчеркнул, что территория возле дома благоустроена. Там обустроены тротуары, проезды, создана безбарьерная среда для удобства всех категорий маломобильных жильцов.
Отделка квартир соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Здание оборудовано современными системами видеонаблюдения и пожаротушения. На первом этаже располагаются нежилые помещения, в них смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей.
Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали переселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о расселении получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина.
Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы, добавил руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Максим Гаман.
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