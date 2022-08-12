В Гольянове расселили первый дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первый дом по программе реновации расселили в районе Гольяново на востоке Москвы, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Он пояснил, что в новые квартиры переехали 175 жильцов дома 74 на Амурской улице.
"Жители пятиэтажки переехали в современные и комфортные квартиры в новостройке на Щелковском шоссе (дом 71), которая расположена в 150 метрах от старого дома", – заявил Левкин.
По его словам, в новостройке – 90 двухкомнатных, 45 однокомнатных и 15 трехкомнатных квартир. Левкин отметил, что все квартиры имеют отделку комфорт-класса, а на первом этаже здания расположены площади для объектов малого и среднего предпринимательства.
"На придомовой территории проведено комплексное благоустройство и озеленение. Во дворе есть детская игровая площадка, а также зоны для спорта и отдыха", – добавили в мэрии.
Ранее стало известно, что в рамках программы реновации началось строительство дома на 121 квартиру в Можайском районе Москвы. Здание будет расположено по адресу улица Говорова, владение 14/16.
В трехсекционой новостройке будет 63 однокомнатные, 45 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир, в том числе четыре квартиры оборудуют под нужды маломобильных жильцов. Вентилируемые фасады здания отделают терракотовыми клинкерными панелями и оборудуют коробами для кондиционеров и застекленными лоджиями.
Почти 200 домов планируют расселить в районе Перово по программе реновации
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