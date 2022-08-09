Более 20 тыс столичных семей получили помощь при переезде по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 20 тысяч московских семей воспользовались бесплатным сервисом помощи при переезде в новое жилье по программе реновации. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
"Чаще всего за услугой обращались жители районов на севере, западе и юго-востоке столицы. Оформить заявку можно с помощью электронного сервиса на портале mos.ru", – сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Москвичи могут обратиться за помощью при перевозе тяжелых и крупногабаритных вещей, например мебели или бытовой техники. Ценные вещи, личные документы и домашних животных участники должны перевезти самостоятельно. По словам Левкина, сервис создали с целью обеспечить комфортный переезд без лишних затрат.
Услуга "Помощь в переезде" предоставляется новоселам с начала работы программы реновации в Москве. Возможность получить услугу на mos.ru появилась в марте 2021 года. Сейчас же оформить ее можно только онлайн.
С помощью портала участники программы реновации также могут загрузить документы, записаться к нотариусу, на осмотр квартиры или подписание договора, а также направить заявление на устранение строительных дефектов в новой квартире.
Ранее стало известно, что на месте московского рынка "Горбушка" построят жилой дом по программе реновации на 250 квартир. Уточнялось, что строительство жилья для участников программы запланировано в границах промзоны "Западный порт" в районе Филевский Парк на западе города.
Сейчас дом по улице Барклая, земельный участок 6/32 (владение 6) на 250 квартир проектируется, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
На месте комплекса "Горбушкин двор" появится дом по программе реновации
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