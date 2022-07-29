Дом на 176 квартир возведут на Краснобогатырской улице по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Краснобогатырской улице в районе Богородское запланировано строительство дома в рамках программы реновации. Планируется возведение двух жилых корпусов. Проектную документацию согласовали эксперты. Информация об этом опубликована на mos.ru.

"На Краснобогатырской улице будет возведен жилой дом, состоящий из двух отдельно стоящих корпусов, которые объединит подземная автостоянка. На первых этажах расположатся нежилые помещения общественного назначения", – пояснила председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

В материале отмечается, что первый корпус будет состоять из одной секции, второй – из двух. Оба здания рассчитаны на 176 квартир. 90 из них будут в первом корпусе, 86 – во втором. У участников программы реновации появится возможность выбрать из разных типов планировок квартир. Все жилые помещения сдадут с выполненной отделкой.

На подземном этаже расположится одноуровневая парковка на 73 машино-места. Также планируется организовать парковочные места во дворе. В рамках реализации проекта для жителей сделают пешеходные зоны, обустроят места для отдыха, детские и спортивные площадки. Во дворе установят малые архитектурные формы и проведут комплексное озеленение.

Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Она затронет порядка миллиона горожан и предусматривает расселение 5 175 домов. Для строительства новых домов в разных районах Москвы подобрано 556 стартовых площадок.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что около 1,4 тысячи жителей четырех районов Москвы начали переезд по программе реновации в июне. Более половины из них уже подобрали себе новое жилье.

