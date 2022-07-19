Около 3 тыс человек переедут в новые дома по программе реновации в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в Зеленограде возводят и проектируют 5 домов по программе реновации. Получить новое жилье там смогут около 3 000 человек.

"Строительство трех домов уже началось, еще по двум ведется разработка проектной документации", – привели слова Левкина на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что общая площадь домов, возведенных в Зеленограде по программе реновации, составит более 87 000 квадратных метров. Всего таким образом в округе расселят 34 дома. Сейчас в них проживают более 7 000 человек.

В Зеленограде уже сдали 2 дома по программе реновации. Объекты построили на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. Площадь домов превышает 20 000 квадратных метров. Обладателями квартир в новостройках стали 780 жителей.

Ранее стало известно, что по программе реновации в Восточном округе до конца года в новые дома переедут более 800 человек. По словам Левкина, результата смогут достигнуть благодаря высоким темпам строительства нового жилья.

