500 семей купили дополнительные квартиры на льготных условиях по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уже 500 семей приобрели дополнительные квартиры на льготных условиях по программе реновации в Москве, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он напомнил, что участники программы реновации могут купить квартиру со скидкой 10% в течение двух лет с момента регистрации права собственности на равнозначную квартиру. Площадь такой квартиры не должна превышать 100 квадратных метров. Выбрать квартиру можно из доступных вариантов, которые расположены в домах, построенных по программе реновации, в любом из районов города.

"Возможность выбрать район с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей — удобная опция для участников программы", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, участники программы реновации могут воспользоваться возможностью купить дополнительную площадь. На такую покупку действует скидка 10%. С момента начала реализации программы около тысячи семей воспользовались этой возможностью.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы.

По его словам, в Москве расселили уже около 88 тысяч жителей. В новые квартиры переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации находятся в процессе переезда.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах – по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе – по 23 новостройки.

