Дом по программе реновации построят в проезде Черепановых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом по программе реновации появится в проезде Черепановых в столичном Коптеве, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Дом построят в проезде Черепановых, земельном участке № 54а. В настоящее время, как уточнил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов, специалисты ведут подготовительные работы и выполняют вынос инженерных сетей. Полностью проект планируется закончить к 2023 году.

В новостройке сделают 119 квартир: 38 однокомнатных, 77 двухкомнатных и четыре трехкомнатные. Также для жильцов предусмотрена подземная парковка.

В вестибюле жилой части организуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и ящики для почты. В доме также создадут два лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в новостройку, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают на одном уровне с поверхностью земли для удобства горожан с ограниченными возможностями здоровья. Также у входа в подъезд планируется создать шероховатую плитку, которая поможет не упасть жильцам в любое время года.

Работы запланированы и на территории около дома. Там посадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, сделают детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы.

По его словам, на сегодняшний день в Москве расселили около 88 тысяч жителей. В новые квартиры уже переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации находятся в процессе переезда.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах – по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе – по 23 новостройки.