Дом по программе реновации построят в проезде Черепановых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дом по программе реновации появится в проезде Черепановых в столичном Коптеве, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Дом построят в проезде Черепановых, земельном участке № 54а. В настоящее время, как уточнил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов, специалисты ведут подготовительные работы и выполняют вынос инженерных сетей. Полностью проект планируется закончить к 2023 году.
В новостройке сделают 119 квартир: 38 однокомнатных, 77 двухкомнатных и четыре трехкомнатные. Также для жильцов предусмотрена подземная парковка.
В вестибюле жилой части организуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и ящики для почты. В доме также создадут два лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Вход в новостройку, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают на одном уровне с поверхностью земли для удобства горожан с ограниченными возможностями здоровья. Также у входа в подъезд планируется создать шероховатую плитку, которая поможет не упасть жильцам в любое время года.
Работы запланированы и на территории около дома. Там посадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, сделают детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.
Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы.
По его словам, на сегодняшний день в Москве расселили около 88 тысяч жителей. В новые квартиры уже переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации находятся в процессе переезда.
В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах – по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе – по 23 новостройки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: