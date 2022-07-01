Строительство дома по реновации завершилось в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство дома по программе реновации завершилось в районе Ново-Переделкино. Здание построили на улице Скульптора Мухиной, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Председатель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко рассказал, что объект соответствует требованиям проектной документации.

Дом оборудовали системой оповещения и управления эвакуацией при ЧС, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением и системами охраны входа. Здание рассчитано на 84 квартиры. На первом этаже разместят помещения общественного назначения.

По словам Войстратенко, территория возле дома будет комфортной и функциональной одновременно.

"Организованы зоны для детской и спортивной площадок, прогулок и отдыха. Во дворе разбиты газоны и цветники. Дом отвечает требованиям по обеспечению доступной среды для перемещения маломобильных групп населения", – добавил Войстратенко.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации на 129 квартир построили в районе Зюзино на юго-западе столицы. В двухсекционном доме, расположенном на Черноморском бульваре, предусмотрено 57 однокомнатных, 32 двухкомнатные и 40 трехкомнатных квартир с готовой отделкой. Во дворе дома проведено благоустройство.

