Свыше 220 семей переедут в дом в поселке Знамя Октября в ТиНАО по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ТиНАО более 220 семей переедут в дом в поселке Знамя Октября, построенный по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.
Уточняется, что новостройка находится по адресу поселок Знамя Октября, дом 3, корпус 1.
"Сотрудники департамента городского имущества направили письма с предложениями равнозначных квартир 223 семьям. К переезду в современный дом, находящийся по соседству, они смогут приступить в самое ближайшее время", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.
В пресс-службе уточнили, что это уже пятый дом, переданный под заселение по программе реновации в ТиНАО. А до 2023 года планируется, что в новые квартиры переедут 8,4 тысячи семей.
Ранее сообщалось, что 35 жилых домов строят и проектируют по программе реновации в Юго-Западном округе столицы. В 2022 году планируется достроить 12 зданий. В новые квартиры уже переехали жители 24 домов округа, расселение идет еще в 29 домах. Под заселение переданы 23 новостройки.
С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, среди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.
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