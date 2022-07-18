Два жилых корпуса по программе реновации построят в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Два жилых корпуса по программе реновации появятся в столичном Царицыне, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу Москомэкспертизы Анну Яковлеву.
По ее словам, также при возведении дома будет учтена необходимость создания объектов социальной инфраструктуры.
Новые корпуса расположатся на улице Бехтерева, земельном участке 25/49/1. В них сделают 360 квартир. Также планируется сделать в новостройке квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Территорию около корпусов благоустроят. Там создадут площадки для детей и занятий спортом, а также места для спокойного отдыха. Во дворе планируется установить малые архитектурные формы и наружное освещение. На территории разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы.
По его словам, в Москве расселили уже около 88 тысяч жителей. В новые квартиры переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации находятся в процессе переезда.
В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах – по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе – по 23 новостройки.
Больше 200 домов возвели по программе реновации в Москве
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