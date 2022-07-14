60 домов по программе реновации расселят в Северном Тушине

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
18,9 тысячи москвичей переедут в новые дома по программе реновации в районе Северное Тушино, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Для строительства в районе подобрано восемь стартовых площадок", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в ходе программы реновации в районе расселят 60 домов. Общая площадь жилых объектов составляет 309,6 тысячи квадратных метров. В процессе переезда находятся жители пяти домов. Два объекта уже снесли.
Ранее сообщалось , что в СЗАО заселили первую новостройку по программе реновации. Она располагается на улице Туристской. Обладателями нового жилья стали свыше 300 семей.
Жилой дом по программе реновации возвели по индивидуальному проекту. Близлежащую территорию новостройки благоустроили. Кроме того, на первом этаже дома разместили объекты социальной инфраструктуры: школу для занятий танцами, продуктовый магазин и пункт выдачи заказов.
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