Свыше 100 тыс москвичей переедут в дома по программе реновации до конца 2022 года

Более 100 тысяч москвичей расселят по программе реновации до конца года. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства.

Уже снесли 110 пятиэтажек, а на их месте возводят 30 новостроек для дальнейшего волнового переселения. Программа идет с опережением графика.

Что представляют собой новые дома? И на какие льготные условия могут рассчитывать их жители, если захотят увеличить свои квадратные метры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.