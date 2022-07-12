Свыше 60 тысяч москвичей переедут в дома по программе реновации в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Восточном административном округе столицы проектируют и строят по программе реновации 88 новостроек. В новые дома переедут свыше 60 тысяч горожан, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
"Сейчас на востоке столицы для участников программы реновации строится более 625 тысяч квадратных метров жилья. В стадии проектирования находятся еще более одного миллиона квадратных метров недвижимости", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в ВАО уже ввели в эксплуатацию 24 дома, из них 21 новостройка передана под заселение. В новые квартиры по программе реновации переехали свыше 7,7 тысячи жителей округа.
Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы.
По его словам, на сегодняшний день в Москве расселили около 88 тысяч жителей. В новые квартиры уже переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации находятся в процессе переезда.
В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах – по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе – по 23 новостройки.
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