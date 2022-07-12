Строительство футбольного поля возобновили в Ясеневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Работы по строительству футбольного поля возобновили в столичном районе Ясенево. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что спортивный объект находится на улице Паустовского.
"Работы на объекте велись за счет бюджета города с 2014 года и приостановлены в 2015 году на стадии монтажа зданий из-за недобросовестного подрядчика", – напомнил Левкин.
Ввести футбольное поле в эксплуатацию планируют до конца 2022 года.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что реконструкцию стадиона "Авангард" на шоссе Энтузиастов планируется завершить до конца текущего года. После завершения всех работ "Авангард" будет работать во всесезонном режиме: там предусмотрят площадки для летних и зимних спортивных дисциплин, футбольное поле, крытые павильоны для занятий борьбой, теннисом, танцами и экстремальными видами спорта.
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