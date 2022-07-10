Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в столичном районе Гольяново

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Алтайской улице в Гольянове. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что к возведению здания комплекса приступят в начале следующего года. В настоящее же время разрабатывает проектная документация.
ФОК площадью около 4 000 квадратных метров будет иметь два бассейна длиной 25 метров для взрослых и 10 метров для детей. Кроме того, в здании оборудуют тренажерный зал, буфет, административные и технические помещения.
При этом внешний вид здания будет перекликаться со стилем советского модернизма, а для отделки фасадов будут использовать алюминиевые панели.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили работы по модернизации слаботочных систем комплекса коллекторов "Химки", расположенного вдоль Ленинградского шоссе. Ремонтные работы удалось провести без разрытия грунта за счет того, что коллекторное хозяйство располагалось под землей. За время модернизации специалисты восстановили несущие способности строительных конструкций и гидроизоляцию.
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