Завершилась модернизация комплекса коллекторов "Химки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершили работы по модернизации слаботочных систем комплекса коллекторов "Химки", расположенного вдоль Ленинградского шоссе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Ленинградское шоссе – одна из самых оживленных магистралей столицы, поэтому, кроме продления срока службы эксплуатации подземного сооружения, перед нами стояла и другая не менее важная задача – не нарушить комфорт жителей и привычный ритм жизни района", – заявил гендиректор АО "Москоллектор" Олег Панкратов.

Он отметил, что ремонтные работы удалось провести без разрытия грунта за счет того, что коллекторное хозяйство располагалось под землей.

За время модернизации специалист восстановили несущие способности строительных конструкций и гидроизоляцию, а также заменили электрооборудование и освещение в коллекторах и электрощитовых. При ремонте использовалось произведенное в России оборудование.

Ранее сообщалось, что в столичных районах Обручевском и Тропарево-Никулино начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинский-131". Общая длина комплекса составляет более 4,6 километра.