В Москве начались работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский – 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На севере Москвы стартовали работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский – 2". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что общая протяженность коммуникаций составляет 3,3 километра. Комплекс находится в эксплуатационной ответственности РЭК-6 АО "Москоллектор".

"Коммуникации комплекса бесперебойно обеспечивают электроснабжением и услугами связи свыше 190 тысяч жителей районов Сокол, Войковский и Покровское-Стрешнево. <...> Благодаря модернизации срок эксплуатации коллектора будет продлен еще на несколько десятков лет. Это гарантирует надежное снабжение потребителей необходимыми энергоресурсами", – говорится в сообщении.

По словам гендиректора АО "Москоллектор" Олега Панкратова, работы осуществляются в рамках в рамках производственной программы, по которой до конца 2022 года планируется отремонтировать и модернизировать более 31 километра коллекторов.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.