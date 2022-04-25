Комплекс коллекторов "Ленинский-131" модернизируют на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинский-131" в районах Обручевском и Тропарево-Никулино начались в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что общая длина комплекса составляет более 4,6 километра, его сдача запланирована во второй половине 2024 года, основная часть материалов для работ приобретается у отечественных производителей. Модернизация объекта позволит продлить срок его эксплуатации на десятки лет.
"Устройство коллектора в полной мере позволяет проводить работы по модернизации подземного сооружения без проведения земляных работ, не нарушая внешний вид города, а также без отключения от горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, отопления и других энергоресурсов более чем 190 тысяч жителей районов Обручевского и Тропарево-Никулино", – рассказал гендиректор компании АО "Москоллектор" Олег Панкратов.
Он добавил, что в ходе работ будут восстановлены несущие способности строительных конструкций и гидроизоляции, а также модернизированы кабельные и технологические металлоконструкции, системы водоудаления, водоотведения и вентиляции.
По словам Панкратова, для защиты от коррозии новые кабельные металлоконструкции оцинкуют с применением метода термодиффузионного цинкования, что позволит увеличить срок их службы.
Также будут отремонтированы расположенные вдоль Ленинского проспекта 38 вентиляционных шахт.
В марте сообщалось о старте работ по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2". Отмечается, что общая протяженность коммуникаций составляет 3,3 километра. Комплекс находится в эксплуатационной ответственности РЭК-6 АО "Москоллектор".
Северо-восточный участок БКЛ готов на 90% – Бочкарев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: