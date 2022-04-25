Комплекс коллекторов "Ленинский-131" модернизируют на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинский-131" в районах Обручевском и Тропарево-Никулино начались в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что общая длина комплекса составляет более 4,6 километра, его сдача запланирована во второй половине 2024 года, основная часть материалов для работ приобретается у отечественных производителей. Модернизация объекта позволит продлить срок его эксплуатации на десятки лет.

"Устройство коллектора в полной мере позволяет проводить работы по модернизации подземного сооружения без проведения земляных работ, не нарушая внешний вид города, а также без отключения от горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, отопления и других энергоресурсов более чем 190 тысяч жителей районов Обручевского и Тропарево-Никулино", – рассказал гендиректор компании АО "Москоллектор" Олег Панкратов.

Он добавил, что в ходе работ будут восстановлены несущие способности строительных конструкций и гидроизоляции, а также модернизированы кабельные и технологические металлоконструкции, системы водоудаления, водоотведения и вентиляции.

По словам Панкратова, для защиты от коррозии новые кабельные металлоконструкции оцинкуют с применением метода термодиффузионного цинкования, что позволит увеличить срок их службы.

Также будут отремонтированы расположенные вдоль Ленинского проспекта 38 вентиляционных шахт.

В марте сообщалось о старте работ по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2". Отмечается, что общая протяженность коммуникаций составляет 3,3 километра. Комплекс находится в эксплуатационной ответственности РЭК-6 АО "Москоллектор".