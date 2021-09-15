Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09:55

В Москве завершили капитальный ремонт коллектора "Северное Тушино"

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты завершили капительный ремонт внутриквартального коллектора "Северное Тушино" на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Москоллектор".

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по капитальному ремонту строительных конструкций внутриквартального коллектора "Северное Тушино" в Северо-Западном административном округе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммуникации коллектора обеспечивают электроснабжение социальных объектов, административных зданий и жилых домов Северного Тушина. В рамках реконструкции специалисты укрепили кирпичную кладку стен коллектора, восстановили разрушенные слои бетона, гидроизоляцию и герметизацию вводов, а также обеспечили антикоррозийную защиту арматуры.

"Ремонтные работы проходили внутри коллектора без производства земляных работ и без отключения действующих коммуникаций – силовых кабелей, кабелей связи и труб теплосети. Полного отсутствия негативного влияния на близлежащие здания и сооружения удается достичь благодаря уникальным технологиям, применяемым специалистами Москоллектора", – пояснил гендиректор Москоллектора Олег Панкратов.

По его словам, реконструкция позволит продлить эксплуатацию коллектора, введенного в работу в 1963 году, на несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что в историческом доме на Мантулинской улице проведут капитальный ремонт. Так, будет заменена облицовка цоколя, покрашены стены, установлены новые двери, а также карнизы и системы наружного водостока. Вместе с тем в доме заменят информационные доски, почтовые ящики, таблички с номером подъезда и этажа.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать