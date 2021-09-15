В Москве завершили капитальный ремонт коллектора "Северное Тушино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты завершили капительный ремонт внутриквартального коллектора "Северное Тушино" на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Москоллектор".

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по капитальному ремонту строительных конструкций внутриквартального коллектора "Северное Тушино" в Северо-Западном административном округе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммуникации коллектора обеспечивают электроснабжение социальных объектов, административных зданий и жилых домов Северного Тушина. В рамках реконструкции специалисты укрепили кирпичную кладку стен коллектора, восстановили разрушенные слои бетона, гидроизоляцию и герметизацию вводов, а также обеспечили антикоррозийную защиту арматуры.

"Ремонтные работы проходили внутри коллектора без производства земляных работ и без отключения действующих коммуникаций – силовых кабелей, кабелей связи и труб теплосети. Полного отсутствия негативного влияния на близлежащие здания и сооружения удается достичь благодаря уникальным технологиям, применяемым специалистами Москоллектора", – пояснил гендиректор Москоллектора Олег Панкратов.

По его словам, реконструкция позволит продлить эксплуатацию коллектора, введенного в работу в 1963 году, на несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что в историческом доме на Мантулинской улице проведут капитальный ремонт. Так, будет заменена облицовка цоколя, покрашены стены, установлены новые двери, а также карнизы и системы наружного водостока. Вместе с тем в доме заменят информационные доски, почтовые ящики, таблички с номером подъезда и этажа.