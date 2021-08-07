В Москве отремонтируют исторический жилой дом на Мантулинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В историческом доме на Мантулинской улице проведут капитальный ремонт. Проектная документация на проведение работ уже согласована, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного дома в Пресненском районе, построенного в 1926 году по индивидуальному проекту. Капитальные работы предполагают ремонт фасада, цоколя, подвала и чердачных помещений дома. Кроме того, проект включает обновление внутренней отделки лестничных клеток и восстановление балконов", – уточнила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
За время ремонта будет заменена облицовка цоколя, покрашены стены, установлены новые двери, а также карнизы и системы наружного водостока. Вместе с тем в доме заменят информационные доски, почтовые ящики, таблички с номером подъезда и этажа.
Кроме того, рабочие обновят стены и потолки, поменяют напольное покрытие и двери в местах общего пользования.
Капитальный ремонт также предусматривает замену систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления.
По окончании проекта планируется восстановительный ремонт здания с сохранением планировку помещений.
Ранее стало известно, что в Москве с начала текущего года специалисты заменили более 1,5 тысячи лифтов в рамках программы капитального ремонта. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, лифты нужно менять после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.
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