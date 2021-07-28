Фото: Комплекс городского хозяйства

Первый этап капитального ремонта Строгинского моста подходит к концу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты уже демонтировали износившееся дорожное покрытие и уложили выравнивающий слой. В настоящее время идет ремонт тротуара по направлению в область, рабочие проводят гидроизоляцию и меняют деформационные швы. Следующим шагом станет укладка асфальта.

В материале уточняется, что все работы разделены на четыре этапа. Благодаря этому стало возможным полностью не перекрывать движение по мосту. Для автомобилей открыты по две полосы в каждую сторону, а пешеходам доступен один тротуар.

На третьем и четвертом этапах капремонта будут обновлены рельсы и железобетонные плиты трамвайных путей. Также заменят все опоры наружного освещения, обновят ступени лестниц, облицуют гранитом пьедесталы декоративных фонарей-скульптур и восстановят чугунное ограждение.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что мосты в городе регулярно обследуют, а после проводят текущий или капитальный ремонт. В 2021 году в столице планируют отремонтировать свыше 30 мостовых сооружений.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост через Яузу построят до конца 2021 года. Дугообразный 87-метровый мост будет держаться на двух промежуточных опорах и двух крайних опорах – башнях, совмещенных с лестничными сходами. Они будут оснащены двумя лифтами.

