Фото: Комплекс городского хозяйства
Первый этап капитального ремонта Строгинского моста подходит к концу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
Специалисты уже демонтировали износившееся дорожное покрытие и уложили выравнивающий слой. В настоящее время идет ремонт тротуара по направлению в область, рабочие проводят гидроизоляцию и меняют деформационные швы. Следующим шагом станет укладка асфальта.
В материале уточняется, что все работы разделены на четыре этапа. Благодаря этому стало возможным полностью не перекрывать движение по мосту. Для автомобилей открыты по две полосы в каждую сторону, а пешеходам доступен один тротуар.
На третьем и четвертом этапах капремонта будут обновлены рельсы и железобетонные плиты трамвайных путей. Также заменят все опоры наружного освещения, обновят ступени лестниц, облицуют гранитом пьедесталы декоративных фонарей-скульптур и восстановят чугунное ограждение.
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что мосты в городе регулярно обследуют, а после проводят текущий или капитальный ремонт. В 2021 году в столице планируют отремонтировать свыше 30 мостовых сооружений.
Ранее сообщалось, что пешеходный мост через Яузу построят до конца 2021 года. Дугообразный 87-метровый мост будет держаться на двух промежуточных опорах и двух крайних опорах – башнях, совмещенных с лестничными сходами. Они будут оснащены двумя лифтами.
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