Архитекторы получат гранты на проекты мостов через Москву-реку – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Архитекторы получат гранты на проекты автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Победителям открытого конкурса на разработку проектов автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку выделят гранты из городского бюджета на общую сумму до 150 миллионов рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Расходовать гранты можно на оплату труда специалистов, в том числе привлеченных на основании договора о создании консорциума, задействованных в реализации проекта, и на оплату услуг сторонних организаций в рамках реализации проекта. Также в период реализации проекта на выделенные городом средства можно арендовать помещения и необходимое оборудование.

От победителей требуется разработать архитектурно-градостроительные концепции для возведения семи мостов через Москву-реку. При этом три моста должны быть автомобильными.

Один из них должен появиться в створе улицы Мясищева и связать Филевскую и Мнёвниковскую поймы. Другому также предстоит связать Филевскую и Мнёвниковскую поймы, он будет расположен в створе Новозаводской улицы. Третий мост планируется возвести в створе Берегового проезда. Он свяжет районы Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники.

Работа будет вестись и над четырьмя пешеходными переправами. Мост в Нагатинском Затоне свяжет район с парком "Остров мечты" и Южным речным вокзалом. Предполагается, что он должен быть доступен для проезда специализированной уборочной техники. Мост на улице Островной свяжет Мнёвниковскую пойму с районом Крылатское, а мост в сторону парка "Фили" свяжет парк и Мнёвниковскую пойму. Также в будущем должен появиться мост через водоотводный канал Москвы-реки, который соединит Болотную и Крымскую набережные.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля. Их рассмотрение планируют завершить к 3 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост через Яузу построят до конца 2021 года. Дугообразный 87-метровый мост будет держаться на двух промежуточных опорах и двух крайних опорах – башнях, совмещенных с лестничными сходами. Они будут оснащены двумя лифтами.

