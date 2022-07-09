На 10 участках Кремлевского кольца завершены работы по обновлению асфальта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальт на 10 участках Кремлевского кольца, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются мероприятия по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом", – сказал Бирюков.

Он напомнил, что всего отремонтировать планируется 14 участков общей площадью более 160 тысячи квадратных метров, 10 из них уже готовы. В частности, минувшей ночью завершили работы на Москворецкой набережной.

Эта магистраль относится к первой категории дорог. Последний раз покрытие на ней меняли в 2017 году. Всего на набережной обновили 29 тысяч "квадратов" дорожного полотна. Для этого понадобилось пять тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Ремонтные работы проводились ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Более того, движение перекрывалось частично. В течение 10 дней там нанесут дорожную разметку.

Полностью завершить ремонт участков Кремлевского кольца планируется к началу августа.

Ранее Бирюков сообщил, что дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля. Общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров. Отремонтировать планируется 10 участков.

Ремонт уже идет на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Также обновят покрытие на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах. Замена дорожного покрытия нужна из-за высокой транспортной нагрузки, в результате которой возникает колейность. Она может стать причиной аварий.

Бирюков также сообщил, что в Москве специалисты обновят разметку на 22 тысячах пешеходных переходов. Он подчеркнул, что в первую очередь обновляется разметка около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.

По словам заммэра, дорожная разметка выполняется с использованием долговечных пластичных материалов российского производства.

В комплексе городского хозяйства добавили, что разметку наносят преимущественно поздно вечером и ночью с частичным ограничением движения транспорта. Работы по ремонту дорог начались в столице в конце апреля. По словам Бирюкова, в этом году планируется отремонтировать свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.

