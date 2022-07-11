В метро столицы поступило 168 новых вагонов "Москва-2020" за полгода – Ликсутов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный метрополитен за шесть месяцев текущего года получил 168 новых вагонов "Москва-2020", рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в метро Москвы курсируют свыше 100 составов данной серии, они комфортнее и тише своих предшественников.

"Обновление подвижного состава столичного транспорта – одна из приоритетных задач, поставленных Сергеем Собяниным. С 2010 года для метро было поставлено больше 4 тысяч новых вагонов, произведенных на отечественных предприятиях. Уже 70% пассажиров совершают поездки в современных и комфортных составах, а наше метро имеет самый большой в Европе парк вагонов", – отметил Ликсутов, слова которого приводит РИА Новости.

Руководитель Дептранса пояснил, что главные отличия новых составов заключаются в уменьшении уровня шума в салоне на 15%, самых широких дверях из всех моделей вагонов, увеличенных ЖК-дисплеях и экранах под потолком для информирования пассажиров, боковых маршрутных табло снаружи поезда и зарядках у каждого сиденья.

Ранее сообщалось, что столица стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. По объемам закупок вагонов Москва за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг. Так, в 20 депо находятся более 6 тысяч вагонов, почти 70% из них – нового поколения. При этом обновление составов продолжается.

