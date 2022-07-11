В метро столицы поступило 168 новых вагонов "Москва-2020" за полгода – Ликсутов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Столичный метрополитен за шесть месяцев текущего года получил 168 новых вагонов "Москва-2020", рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
Он уточнил, что в метро Москвы курсируют свыше 100 составов данной серии, они комфортнее и тише своих предшественников.
"Обновление подвижного состава столичного транспорта – одна из приоритетных задач, поставленных Сергеем Собяниным. С 2010 года для метро было поставлено больше 4 тысяч новых вагонов, произведенных на отечественных предприятиях. Уже 70% пассажиров совершают поездки в современных и комфортных составах, а наше метро имеет самый большой в Европе парк вагонов", – отметил Ликсутов, слова которого приводит РИА Новости.
Руководитель Дептранса пояснил, что главные отличия новых составов заключаются в уменьшении уровня шума в салоне на 15%, самых широких дверях из всех моделей вагонов, увеличенных ЖК-дисплеях и экранах под потолком для информирования пассажиров, боковых маршрутных табло снаружи поезда и зарядках у каждого сиденья.
Ранее сообщалось, что столица стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. По объемам закупок вагонов Москва за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг. Так, в 20 депо находятся более 6 тысяч вагонов, почти 70% из них – нового поколения. При этом обновление составов продолжается.
В столичном метро запустили первый в этом году новый поезд "Москва-2020"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: