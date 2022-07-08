В новостройки по программе реновации в июне переехали жители 12 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители 11 пятиэтажных и одного трехэтажного домов в июне переехали в новое жилье по программе реновации, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Западном административном округе освобождено шесть пятиэтажек, в Юго-Восточном – три жилых дома, еще две пятиэтажки – в Северо-Восточном округе, наконец один дом расселен на севере столицы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что расселенные дома ждет демонтаж. На их месте в будущем будут построены новостройки, где получат квартиры участники следующей волны переселения.

Рядом с возведенными в рамках реновации домами появятся прогулочные зоны, велодорожки, зоны тихого и активного отдыха, детские и спортивные площадки, а также будут высажены цветники, деревья и кустарники.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день в Москве расселили около 88 тысяч жителей. В новые квартиры уже переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации сейчас находятся в процессе переезда.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административном округах – по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе – по 23 новостройки.

