В новостройки по программе реновации в июне переехали жители 12 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жители 11 пятиэтажных и одного трехэтажного домов в июне переехали в новое жилье по программе реновации, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В Западном административном округе освобождено шесть пятиэтажек, в Юго-Восточном – три жилых дома, еще две пятиэтажки – в Северо-Восточном округе, наконец один дом расселен на севере столицы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
Отмечается, что расселенные дома ждет демонтаж. На их месте в будущем будут построены новостройки, где получат квартиры участники следующей волны переселения.
Рядом с возведенными в рамках реновации домами появятся прогулочные зоны, велодорожки, зоны тихого и активного отдыха, детские и спортивные площадки, а также будут высажены цветники, деревья и кустарники.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на сегодняшний день в Москве расселили около 88 тысяч жителей. В новые квартиры уже переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации сейчас находятся в процессе переезда.
В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административном округах – по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе – по 23 новостройки.
Новости последнего часа: 17 тысяч москвичей начали переезд по программе реновации
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