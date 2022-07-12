Движение на переезде в Шатуре перекроют и ограничат по 14 июля из-за ремонтных работ

Движение на переезде 133 км перегона Шатура – Кривандино перекроют в ночь на 12 июля и ограничат 13–14 июля из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как уточняется, с 23:00 11 июля до 6:00 12 июля движение всех видов автотранспорта через данный переезд будет закрыто. Кроме того, 13 и 14 июля с 9:00 до 18:00 движение здесь будет ограничено и осуществляться в реверсивном режиме.

Ранее Дептранс предупредил жителей столицы об ограничении движения на некоторых участках на улице Амурской из-за работ, которые будут проводиться с 23 июня и до 30 октября. Там планируется строительство инженерных сетей.