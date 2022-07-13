318 семей переехали в новостройку на Туристской улице по программе реновации

17:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В дом 14, построенный по программе реновации на Туристкой улице в районе Северное Тушино в СЗАО Москвы, переехали 318 семей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Общее количество переселенных составило 800 человек. С ними встретился и пообщался мэр столицы Сергей Собянин.
"Этот современный дом, думаю, один из лучших в Тушине", – отметил мэр.
Новые жильцы показали благоустроенную территорию дома, а также выразили радость после увиденных квартир.
Объект, построенный по реновации, предполагает наличие двух корпусов и подземной парковки. В доме располагается 417 квартир, общая площадь которых – 23,9 тысячи квадратных метров. Новоселы получили места для проживания с застекленными балконами, а также подставками под кондиционеры.
В рамках программы реновации в районах Южное и Северное Тушино планируют расселить еще 171 дом. Сейчас в нем проживают более 37 тысяч человек.
Всего в ходе программы реновации в Москве запланировали расселить 5 175 домов. Общая численность жильцов на сегодняшний день составляет около миллиона горожан.
Ранее стало известно, что в июне Москве снесли 14 домов в рамках программы реновации. Ранее в них проживали более 3 тысяч человек. Свободные от застройки территории используют для возведения новых жилых объектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: