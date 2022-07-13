318 семей переехали в новостройку на Туристской улице по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В дом 14, построенный по программе реновации на Туристкой улице в районе Северное Тушино в СЗАО Москвы, переехали 318 семей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Общее количество переселенных составило 800 человек. С ними встретился и пообщался мэр столицы Сергей Собянин.

"Этот современный дом, думаю, один из лучших в Тушине", – отметил мэр.

Новые жильцы показали благоустроенную территорию дома, а также выразили радость после увиденных квартир.

Объект, построенный по реновации, предполагает наличие двух корпусов и подземной парковки. В доме располагается 417 квартир, общая площадь которых – 23,9 тысячи квадратных метров. Новоселы получили места для проживания с застекленными балконами, а также подставками под кондиционеры.

В рамках программы реновации в районах Южное и Северное Тушино планируют расселить еще 171 дом. Сейчас в нем проживают более 37 тысяч человек.

Всего в ходе программы реновации в Москве запланировали расселить 5 175 домов. Общая численность жильцов на сегодняшний день составляет около миллиона горожан.

Ранее стало известно, что в июне Москве снесли 14 домов в рамках программы реновации. Ранее в них проживали более 3 тысяч человек. Свободные от застройки территории используют для возведения новых жилых объектов.