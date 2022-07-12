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18:02

В Капотне построят 14-этажный дом по программе реновации

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Капотня на юго-востоке Москвы построят 14-этажный дом по программе реновации, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В доме запроектировано 260 квартир: 130 двухкомнатных, 91 однокомнатная и 39 трехкомнатных. Во всех них будут лоджии. Также предусмотрена полная внутренняя отделка квартир по стандартам программы реновации, а значит, они будут полностью готовы к въезду жильцов", – отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Территорию вокруг дома планируют благоустроить, для жильцов сделают парковку, обустроят тротуары и пешеходные зоны. Кроме того, во дворе создадут детскую и спортивную площадки.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы.

По его словам, в Москве расселили уже около 88 тысяч жителей. В новые квартиры уже переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации находятся в процессе переезда.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах – по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе – по 23 новостройки.

Свыше 100 тыс москвичей переедут в дома по программе реновации до конца 2022 года

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