"Это наш город": 14 столичных домов снесли по программе реновации в июне

В Москве в июне снесли 14 домов по программе реновации. Работы проводились с применением умных технологий, когда строительный мусор перерабатывают и повторно используют получившийся материал.

В снесенных домах раньше жили более трех тысяч человек. Площадки, которые освободились, будут использовать для строительства нового жилья под реновацию. Всего на этот год запланирован снос около 60 ветхих пятиэтажек.