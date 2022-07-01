"Интервью": Владимир Жидкин – о развитии ТиНАО

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал о строительстве жилья, создании производств и рабочих мест в ТиНАО.

Также он объяснил, как за 10 лет изменился ТиНАО, и с чего началось развитие. Подробнее – в программе "Интервью".