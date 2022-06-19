"Интервью": Андрей Тяжельников – о столичной системе здравоохранения

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о новых столичных поликлиниках и о цифровых сервисах для пациентов.

Также он дал важные советы о том, как горожанам сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Подробнее – в программе "Интервью".

