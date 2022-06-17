"Интервью": Игорь Баранов – о социальной газификации

Как западные санкции повлияли на выполнение программы социальной газификации? Во сколько обойдется подключение газа в Подмосковье? И о каких правилах безопасности полезно помнить дачникам?

Об этом в программе "Интервью" рассказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.

